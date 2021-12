Güstrow : Sammelaktion für Pflegebad im neuen Hospiz gestartet

Die Ostseesparkasse unterstützt durch Crowdfunding Projekte aus der Region – jetzt auch den geplanten Hospizbau der Diakonie.

Güstrow | Voraussichtlich im Frühjahr 2022 will die Diakonie am Bredentiner Weg das erste Hospiz in der Region Güstrow errichten. Das entsprechende Grundstück ist bereits gekauft. In dem Gebäude sollen perspektivisch zehn Plätze sowohl für jüngere als auch für ältere unheilbar kranke Menschen zur Verfügung stehen. Die Ostseesparkasse (Ospa) unterstützt das V...

