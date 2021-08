Gewinnspiel : Mit der SVZ zu den Oldtimertagen

Unsere Zeitung verlost am Mittwoch Eintrittskarten für die Veranstaltung auf dem Messegelände Mühlengeez

Güstrow | Hunderte Oldtimer können am Wochenende auf dem Messegelände Mühlengeez bestaunt werden. Am 14. und 15. August von 9 bis 17 Uhr locken die Oldtimertage Mühlengeez bereits zum dritten Mal Oldtimer-Liebhaber in die Region. Oldtimertreffen, Ersatzteilemarkt, eine Ausstellung rund um die Themen „Fahrzeuge, Zubehör und Freizeit“ und ein buntes Programm mach...

