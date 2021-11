Auftritt in Güstrow : Rostocker Rockband Soab präsentiert neues Video

Die Gruppe tritt am Sonnabend im Kino Moviestar in Güstrow auf. Neben einem Video auf der Leinwand gibt es unter anderem ein einstündiges Live-Interview.

Güstrow | Die Rostocker Band Soab hat ihr neues Album fertiggestellt und im Sommer das Musikvideo zur ersten Single gedreht. Es wird als Premiere am Sonnabend, 6. November, ab 20 Uhr im Kino Moviestar in Güstrow vorgestellt. Außerdem hat die Formation Mit Wurzeln in Bützow ein einstündiges, abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Weiterlesen: Erlebnisse in...

