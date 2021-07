DRK-Kreisverband Güstrow : Die Rettungsschwimmer der Güstrower Wasserwacht haben Nachwuchssorgen

Es gibt keine größeren Vorkommnisse bisher in der laufenden Badesaison am Inselseestrand. Doch Wasserwacht-Kreisleiter Mark Loeschke hat trotzdem Probleme: Es fehlen Aktive, die Dienste an Badestellen übernehmen.

Güstrow | Ein sonniger Vormittag. Um diese Zeit ist es relativ ruhig am Badestrand des Inselsees, trotz der Ferienzeit. Dennoch laufen Kinder hin und her und kreischen auch mal. Erwachsene unterhalten sich auf ihren Decken sitzend oder beschäftigen sich mit ihren Handys, Kinder plantschen im Wasser. Nur für einen ist diese Szene jetzt keine Entspannung: Mark Lo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.