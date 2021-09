Im Wald verirrt : Retter finden Pilzsammler mithilfe von Handy-Daten

Der 83-jährige Sammler hatte nach etlichen Stunden und bei Dunkelheit nicht mehr aus dem Wald herausgefunden.

Krakow am See | Mit Hilfe seiner Handydaten haben Polizei und Rettungskräfte im Landkreis Rostock einen Pilzsammler, der sich hoffnungslos verirrt hatte, gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in einem großen Waldstück bei Krakow am See. Der 83-jährige Sammler sei nachmittags per Auto dorthin gefahren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.