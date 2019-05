Fahrer muss abbremsen : Reh verursacht Unfall im Güstrower Stadtzentrum

Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr kam es an der Lindenstraße im Stadtzentrum zu einem Zusammenstoß. Auslöser war ein Vierbeiner.

von svz.de

08. Mai 2019, 10:00 Uhr

Nach Angaben eines Unfallbeteiligten überquerte ein Reh die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Fahrer scharf, der folgende fuhr auf. Sachschaden 6000 Euro, eines der beteiligten Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit.

Aus der Welt gegriffen ist dieser Wildwechsel mitten in der Stadt am heutigen Tage nicht. Beamte des Güstrower Hauptreviers waren kurz zuvor wegen eines Rehbocks zum Domplatz gerufen worden. Dieser hatte auf dem Gelände des nahegelegenen Gymnasiums für einigen Trubel gesorgt. War er doch dort gegen eine Scheibe gelaufen und dann beinahe mit Schülern kollidiert. Anschließend verließ er dann das Gelände in Richtung Domplatz. Dort konnten ihn die Beamten allerdings nicht feststellen.

Ob es sich bei dem Reh, das im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, um besagten Rehbock handelte, ist aber nicht bekannt.