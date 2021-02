Güstrow : Schüler ziehen in den Neubau der Regionalen Schule

In zwei Wochen kommen die neuen Möbel in die Thomas-Müntzer-Schule.

Güstrow | Die Vorbereitungen für den Umzug vom Altbau der Thomas-Müntzer-Schule in das direkt daneben liegende neue Gebäude an der Werlestraße in Güstrow laufen. In der nächsten Woche ziehen zunächst die Schulleitung und die Sachbearbeiterin um. Für Anfang März i...

