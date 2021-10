Güstrow : Rätsel um Säurefund bei Einbruch

Ein Einbruch in Güstrow führte wegen Säure am Tatort zu einem Gefahrguteinsatz und gibt der Polizei Rätsel auf.

Güstrow | Wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte, wurden die Beamten am Sonntagnachmittag zu einem Güstrower Werbestudio gerufen, in das eingebrochen worden war. Die Beamten fanden in den Räumen eine unbekannte Substanz. Sie riefen die Feuerwehr, die wiederum einen Gefahrgutzug anforderte. Fachleute hätten den Stoff als Salpetersäure eingestuft, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.