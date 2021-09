Krakow am See : Radwegebau geht weiter schleppend voran

Seit 2015 wird geplant. Doch immer noch fehlen die Lückenschlüsse entlang der L37 von Kölln in Richtung Krakow am See sowie an der L204 von Krakow am See nach Dobbin. Bürgermeister informierte über aktuellen Sachstand.

Krakow am See | Mit dem Fahrrad entspannt an der Landesstraße 37 von Kölln in Richtung Krakow am See fahren, ist bisher kaum möglich. Derzeit wird Pedalrittern hinter der Nebelbrücke südlich bei Kölln ein Umweg über Lüdershagen und Klein Grabow empfohlen. Ansonsten müssen sie auf der Fahrbahn radeln, die Strecke zwischen Leitplanken ist eng und kurvig. Der Umweg ist ...

