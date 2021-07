Laage : Mit einem Jahr Bauzeit für den Radweg wird gerechnet

Stand des Radwegebaus an der B108 zwischen Laage und Neu Heinde

Laage | Am 2. August geht es los: Der Radwegebau an der B 108 zwischen Laage und Neu Heinde ist so weit vorbereitet, dass die ausführende Baufirma die einjährige Maßnahme starten kann. Wie es vom Straßenbauamt Stralsund heißt, mussten sich erst die Vorschüttungen setzen: Damit wurde in Teilabschnitten vorhersehbaren Absenkungen vorgebeugt. Als Ende der Ges...

