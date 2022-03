Corona im Landkreis Rostock : SVZ-Leserin erhebt Kritik an Quarantänebescheiden

Jeder Brief kostet 85 Cent und davon verschickt der Landkreis Rostock tausende am Tag. Für eine SVZ-Leserin sind diese Kosten in der Corona-Pandemie eine Steuerverschwendung.

Landkreis Rostock | Langsam steigt die Testflüssigkeit nach oben. Dann ist es zu sehen: zwei Striche zeichnen sich auf dem Corona-Schnelltest ab. Wer jetzt dazu noch einen positiven PCR-Test bekommt, weiß, was das bedeutet. Nach zwei Jahren Pandemie ist der Ablauf klar geregelt: Es geht in Quarantäne. SVZ-Leserin sieht darin eine Steuerverschwendung Zunächst werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.