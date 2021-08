Angriff in Güstrow im März : Prozess gegen Messerstecher beginnt vor Rostocker Landgericht

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 15. März dieses Jahres in Güstrow versucht zu haben, einen Freund zu töten.

Güstrow/Rostock | Vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Rostock beginnt am 7. September um 9.30 Uhr die Hauptverhandlung gegen den 23-jährigen Kevin R. wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Dies teilte Anne Kruse, Sprecherin des Landgerichts, am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 15. März dieses Jahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.