Urteil des Landgerichts Rostock : Güstrower Drogenhändler Marcus H. muss ins Gefängnis

Der Güstrower Marcus H. hatte zuvor ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Gutow | Das Rostocker Landgericht verkündete am Donnerstag das Urteil gegen den 34-jährigen Marcus H. aus Güstrow. Er wurde wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in drei Fällen für schuldig befunden und erhielt wie im Vorfeld bei einem Verständigungsgespräch festgelegt, eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Zudem ordnete das Gericht ...

