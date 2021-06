Schlieffenberg : Bürger protestieren gegen Bau eines Funkmasts

Schlieffenberger beklagen, dass an der Badestelle in der Gemarkung ein Mobilfunk-Mast gebaut werden könnte. Der amtierende Bürgermeister Matthias Streeb sieht den Einfluss der Gemeinde als sehr begrenzt.

Schlieffenberg | Rund 18 Haushalte haben sich mit Unterschriften gegen den Bau eines Mobilfunk-Masts an der Badestelle in Schlieffenberg ausgesprochen. Christin Langhof und weitere Mitstreiter haben sie gesammelt und legten am Donnerstag Matthias Streeb (CDU), dem amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Lalendorf, ihre Gründe dar. Streeb sagte der SVZ, das Verfahren st...

