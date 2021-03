Krakow am See : Präsentation zum Jörnberg-Areal verschoben

Sitzung des Bauausschusses in Krakow am See wurde kurzfristig abgesagt

Krakow am See | Ein erneuter Versuch ist gescheitert: Seit Monaten haben der Krakower Unternehmer Stephan Schmidt mit seiner Firma BHB Krakow und V +V Immobilien aus Güstrow eine Präsentation für eine mögliche Bebauung des städtischen Areals Jörnberg-Gaststätte in Krakow am See in der Schublade. Am Dienstag sollten die Mitglieder des Bauausschusses diese nun zu Gesic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.