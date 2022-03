Glasewitz : Hund im Libowsee ertränkt – Polizei sucht weiter nach dem Täter

Noch immer laufen die Ermittlungen nach dem Täter, der vor knapp einer Woche einen Hund im Libowsee mit Gewichten am Hals versenkte.

Glasewitz | Noch immer sitzen Schock und Ekel tief. Vor etwas mehr als einer Woche wurde direkt vor dem Steg am Libowsee bei Glasewitz ein toter Hund gefunden. Der noch junge Schwarzwildbracke wurde mit einem Amboss und zwei Gewichten am Hals ins Wasser geworfen. Das Thema schlug in den sozialen Medien große Wellen. Aber noch immer wurde gegen niemanden Strafanze...

