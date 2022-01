Polizei zur Silvesternacht in Güstrow : Hausbrand knapp verhindert und Party endete mit Haftbefehl

An Silvester hatte Pyrotechnik in Mülltonnen fast ein Feuer in Güstrow ausgelöst und eine Feier unter Drogeneinfluss mündete in einer Fahrt in die JVA. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zu einem Vandalismus-Vorfall.

Güstrow/Bützow | An das Böllerverbot auf dem Markt und auf dem Pferdemarkt in der Barlachstadt hatten sich die Bürger offensichtlich gehalten, hieß es am Neujahrsmorgen aus der Polizeiinspektion Güstrow. Allerdings gab es in der Barlachstadt auch Vandalismus zum Jahreswechsel, eine Verhaftung und fast einen Hausbrand durch brennende Pyrotechnik in Mülltonnen. Anson...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.