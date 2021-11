Lektüre zum Leihen für alle : Pläne für „Güstrows offene Bücherschränke“ nehmen Form an

Schon im kommenden Jahr könnten sich die Güstrower an drei Standorten in der Stadt Bücher bequem und unkompliziert ausleihen. Nun liegt es an der Stadtvertretung, ein „Go“ für das Projekt zu geben.

Güstrow | Wer ein Buch lieber leihen möchte, anstatt es zu kaufen, muss dazu erst in eine Bibliothek gehen. Die Barlachstadt Güstrow will sich das im kommenden Jahr einfacher machen. Ab dem 1. Juni 2022 sollen drei offene Bücherschränke aufgestellt werden, aus denen sich die Bürger bedienen können. Ein Konzept dafür wird derzeit in der Stadtvertretung besproche...

