Neuer Partner für Rostock? : Güstrow bewirbt sich als Buga-Standort 2025

Güstrow will sich an der Bundesgartenschau 2025 in Rostock beteiligen.

25. Oktober 2018, 15:54 Uhr

Die Barlachstadt Güstrow will Außenstandort der Rostocker Bundesgartenschau im Jahr 2025 werden. Von der Stadtvertretung wurde Güstrows Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) jetzt einstimmig damit beauftragt, entsprechende Gespräche mit den Verantwortlichen der Hansestadt Rostock aufzunehmen.

