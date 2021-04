Güstrow : Baustart für Park- und Festplatz steht bevor

Ab Montag werden zwei provisorische Ausweich-Parkplätze errichtet

Güstrow | Am Montag beginnen die Bauarbeiten für den Ausbau des Park- und Festplatzes An der Bleiche in Güstrow, informiert die Stadtverwaltung. Zunächst werden die provisorischen Ausweich-Parkplätze errichtet – und zwar neben der Skaterbahn sowie vor der Mauer neben dem vorhandenen Parkplatz. Insgesamt werden an beiden Standorten zirka 100 Ersatz-Parkplätze ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.