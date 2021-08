Güstrow : Park- und Festplatz wird am 8. September wieder freigegeben

Auf der Fläche stehen künftig 50 weitere Parkplätze zur Verfügung. Die Wiedereröffnung des Areals nach den Bauarbeiten steht kurz bevor – aber noch fehlen die Stromanschlüsse

Güstrow | Das könnte knapp werden: Mitte September soll das große Bürgerfest in Güstrow steigen. Dabei ist auch ein Zirkusfest auf dem frisch sanierten Park- und Festplatz an der Bleiche geplant. Der soll zwar am 8. September nach fünfmonatiger Bauzeit wieder eröffnet werden, allerdings fehlen noch die Voraussetzungen für den Festplatz. „Bei den Schaltschränken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.