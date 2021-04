Güstrow : Osterlämmer im Wildpark MV

Pünktlich zu Ostern stellt sich weiterer Nachwuchs ein. In den so genannten Wiesenwelten lebt eine kleine Moorschnucken-Herde.

Güstrow | Pünktlich zu Ostern stellt sich im Güstrower Wildpark MV weiterer Nachwuchs ein. Weit hinten in den so genannten Wiesenwelten lebt eine kleine Moorschnuckenherde, bei der nun die Lammzeit beginnt. Zwei kleine Lämmer wurden gerade geboren und weitere folgen in den nächsten Tagen. Die Moorschnucke, auch Weiße Hornlose Heidschnucke genannt, ist besond...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.