Rund 88.000 digitale Medien : Krakower können Onleihe nutzen

Rund 88.000 digitale Medien im Verbund abrufbar

Krakow am See | Die Stadtbibliothek in Krakow am See gehört nun dem Onleiheverbund Mecklenburg-Vorpommern an. Die Onleihe MV ist nun ein Netz aus 41 Bibliotheken, die sich auf alle Landkreise verteilen. Die fünf neuen Bibliotheken in MV erhielten dafür Geld aus dem Strategiefonds des Landes. Die Onleihe Mecklenburg-Vorpommern ist das gemeinsame digitale Angebot de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.