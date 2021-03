Landkreis Rostock : Noch keine Schnelltestzentren

Angebot im Kreisgebiet erst ab nächster Woche. Landrat Sebastian Constien kritisiert Bund und Land

Güstrow | In dieser Woche wird es noch keine Schnelltestzentren im Landkreis Rostock geben. Die Kreisverwaltung sei aktuell noch in Verhandlungen mit Kommunen und Hilfsorganisationen, um Corona-Schnelltests für die Bevölkerung im Kreisgebiet anbieten zu können, so am Donnerstag Kreissprecher Michael Fengler auf Nachfrage unserer Zeitung. Dieses Angebot solle er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.