Schullandheim in Neu Sammit : Neues Bauprojekt auf dem Schlossgelände steht an

Die alte Liegehalle neben dem Schloss soll saniert und wieder nutzbar gemacht werden.

Neu Sammit | Im Schullandheim „Jugendschloss“ in Neu Sammit soll es mit dem Neustart aus der Corona-Pause auch ein neues Bauprojekt geben. Während bereits am 11. Juni die ersten Kindergruppen wieder im „Jugendschloss“ die Koffer auspacken werden, soll die 60 Meter lange Liegehalle im Schlosspark restauriert und umgebaut werden. Weiterlesen: Krakow am See: Verwu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.