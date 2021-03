Gemeinde Mühl Rosin : Spielplatz bekommt Doppelschaukel und Klettergerüst

Die Gemeinde Mühl Rosin bringt in Kirch Rosin den alten Spielplatz am Radfernweg Berlin-Kopenhagen auf Vordermann.

Kirch Rosin | Die Spielgeräte sind deutlich in die Jahre gekommen und mussten auch schon teilweise abgerissen werden – in diesem Jahr will die Gemeinde Mühl Rosin den Spielplatz im Ortsteil Kirch Rosin auf Vordermann bringen. 8000 Euro sind dafür im jetzt verabschiedeten Gemeindehaushalt eingeplant, informiert Bürgermeister Ulrich Blau. „Ende vergangenen Jahres ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.