Die Kraft der Farbe : Neue Ausstellung in Güstrower Wollhalle

Alexander Dettmar hat seine dritte Ausstellung in der Städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow eröffnet.

Güstrow | An seinem 69. Geburtstag hat der Künstler Alexander Dettmar seine dritte Ausstellung in der Städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow eröffnet. Am Wochenende ist die Schau mit dem Titel „Ich glaube an die Kraft der Farbe“ jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Gezeigt werden Bilder von Clowns und Blumen. Zudem hat sich der Künstler auch dem Thema Architek...

