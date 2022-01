Malerei und Skulptur : Neue Ausstellung in der neuen Güstrower „Galerie 21“

In der „Galerie 21“ von Kersten Klevenow in Güstrow sind jetzt Werke von Anja Brachmann aus Teterow und Sylva Tkotsch aus Schwaan zu sehen

Güstrow | Unter dem Thema „Zwei Frauen – Malerei und Skulptur“ steht die neue Ausstellung in der „Galerie 21“ in der Hageböcker Straße in Güstrow. Anja Brachmann aus Teterow zeigt Malerei und Sylva Tkotsch aus Schwaan stellt Skulpturen aus. Einige weitere Skulpturen stammen von Thomas Lehnigk, der in Kummer bei Ludwigslust zu Hause ist. „Eine Vernissage ist ...

