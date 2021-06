Laage : Neubau der Sporthalle steht vor Fertigstellung

Die alte Sporthalle aus den 1970er-Jahren wurde abgerissen, der Bau des Ersatzgebäudes soll im August beendet sein.

Laage | Eigentlich hatte sich die Stadt Laage auf coronabedingte Verzögerungen eingestellt. Aber nun liegt der Bau der neuen Zweifeldhalle in Laage doch im Zeitplan. Im August soll das Gebäude fertiggestellt sein, so Laages Bürgermeister Holger Anders. Bei den veranschlagten Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro soll es bleiben. 950.000 Euro kommen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.