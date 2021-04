Nachwuchs in Güstrow : Frische Frischlinge im Wildpark

Bei den Wildschweinen im Wildpark in Güstrow ist endlich der erste Nachwuchs da.

Güstrow | Bei den Wildschweinen im Wildpark in Güstrow ist endlich der erste Nachwuchs da. Eine Bache mit vier Frischlingen hat es sich im Schilfbett direkt am Zaun gemütlich gemacht. Die Jungtiere mit ihrem charakteristisch gestreiften Fell sind daher bestens zu beobachten. Weiterer Nachwuchs kann in der Wildschweinrotte noch folgen. Damit die trächtigen Bache...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.