Corona im Landkreis Rostock : Je ein Coronafall an Schule und Kita in Güstrow

Für einzelne Personengruppen in der Anne Frank Schule und an der Kita Regenbogen in Güstrow wurde Quarantäne angeordnet.

Güstrow | Wie der Landkreis Rostock bekannt gibt, hat das Gesundheitsamt für einzelne Personengruppen in zwei Einrichtungen Quarantäne angeordnet: Einen Coronafall gab es an der Anne Frank Schule, wo zwei Klassen und dazugehöriges pädagogisches Personal nun von Quarantäne betroffen sind bis zum Ablauf des 6. April. Schüler, die am 22. März nicht in der Schule a...

