An der A19 bei Serrahn : Nach Protesten am geplanten Solarpark lenkt der Investor ein

Die Pläne für den Solarpark Serrahn werden geändert – dennoch gibt es weiter Kritik von Großvorhaben an der A19.

Serrahn | Viel Wirbel gab es Ende 2020 um den geplanten Solarpark Serrahn. Der Aufstellungsbeschluss für das Großvorhaben scheiterte in der Gemeindevertretung Kuchelmiß. Vor allem in der kleinen Siedlung Serrahn-Hof direkt an der Autobahn 19 kochten die Gemüter hoch. Die Einwohner fühlten sich von der zirka 130 Hektar großen Photovoltaik-Freiflächenanlage gerad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.