Güstrow : Nach Einbruch bei Schützenverein wurden Verdächtige ermittelt

Am Wochenende wurde beim Schützenverein „Schützenzunft Güstrow 1441“ eingebrochen. Die Tatverdächtigen wurden bereits ermittelt.

Güstrow | In das Gebäude des Vereins „Schützenzunft Güstrow 1441“ wurde am Sonntag gegen 23 Uhr eingebrochen. Die Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zutritt und öffneten einen Waffenschrank. Aus diesem wurden mehrere Waffen und diverse Munition entwendet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten ermittelten zwei Jugendliche als Tatverdächtige. ...

