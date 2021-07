Jugendprojekt in Güstrow : Motorradverein „Grey Bulls“ sucht junge Interessenten für Projekt

Güstrower Verein Grey Bulls will mit Jugendlichen mobilen Parcours bauen. Für das Projekt werden Interessierte gesucht, auch um mehr junge Mitglieder zu gewinnen.

Güstrow | Unter Anleitung einen mobilen Zweirad-Parcours bauen zum Zweiradtraining oder auch zur praktischen Vorbereitung auf den Motorradführerschein: am 1. August bei den Grey Bulls in Güstrow am Ulrichplatz startet. Die Biker haben sich auf die Fahne geschrieben, jüngere Motorradfreunde und solche, die es werden wollen, zu unterstützen. Mit einigen Jugendlic...

