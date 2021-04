Güstrow : Motorradfahrer fährt betrunken, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Polizei stoppt auffälligen Biker in Güstrow

Güstrow | Ein Motorradfahrer ist in Güstrow betrunken und unter Drogeneinfluss erwischt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer war demnach am Samstagabend einer Streifenbesatzung aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, ...

