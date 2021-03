Schnellere Handy-Verbindungen : Erstmals 5G in Güstrow

Deutsche Telekom richtet erstmals 5G bei Mobilfunk in Güstrow ein.

Güstrow | Bessere Verbindung beim Handy-Gespräch, schneller surfen: Die Deutsche Telekom bietet die fünfte Mobilfunk-Generation jetzt auch in Güstrow an. Den ersten so genannten 5G-Standort in Güstrow hat die Telekom in der August-Bebel-Straße eingerichtet. Dazu wurde am südlichen Rand der Südstadt der bisherige Mast aufgerüstet. Auch in den Standort am Magdale...

