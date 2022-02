Stopp und Piks bei Güstrow : Mobiles Impfteam kommt am Freitag nach Lalendorf

Direkt an der B 104, in Lalendorf, stationiert sich am Freitag ein Mobile Impfteam von 11 bis 19 Uhr. Jeder kann sich ohne Termin impfen lassen.

Lalendorf | Erst ein paar Wochen ist es her, dass sich das Mobile Impfteam von Arzt Robert Uhde in Lalendorf bei Greifswald, direkt an der Bundesstraße 104 platzierte und Impfungen verteilte. Unter dem Motto „Stopp und Piks“ wird es am kommenden Freitag nun einen Folgetermin geben. Weiterlesen: Robert Uhde und sein Team impfen am Donnerstag in Lalendorf Von...

