Weihnachtsstimmung in Laage : Schon 30 Standbetreiber haben für das Adventliche Treiben zugesagt

Die Christophorus Kirchengemeinde Laage hat in Kooperation mit der Stadt Laage und in Abstimmung mit den Behörden ein Konzept erstellt, das ein Adventliches Treiben trotz Corona ermöglichen soll.

Laage | Viele Weihnachtsmärkte werden jetzt abgesagt. Doch Thomas Kretschmann, Pastor der Christophorusgemeinde in Laage, hatte angekündigt, das Adventliche Treiben sei weiter in Vorbereitung. Dazu werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant, so Gemeindepädagoge Johannes Kretschmann, um „auch in dieser angespannten Situation“ die Veranstaltung durchzu...

