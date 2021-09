Ausstellung in Mühl Rosin : Am Wochenende beginnt die Fahrt der Modelleisenbahnen

Am kommenden Wochenende findet in Mühl Rosin die zweite Gartenbahnausstellung statt.

Mühl Rosin | Modellbahnfreunde kommen am Wochenende auf ihre Kosten: Auf dem Gelände von „K1“, Am Moehlendik in Mühl Rosin, wird am 11. und 12. September jeweils von 10 bis 17 Uhr die zweite Gartenbahnausstellung präsentiert. Vier mobile Gartenbahnen werden übers Gelände fahren und nicht nur Kinderaugen strahlen lassen. Freiwillige Feuerwehr und Hüpfburg Mit...

