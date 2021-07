Mühlengeez : Mela und Turnier „Pferd und Hund“ feiern zusammen

Die Fachausstellung Mela und das Reit- und Hundesportturnier finden an einem gemeinsamen Wochenende statt.

Mühlengeez | Doppel-Jubiläum in Mühlengeez: Zum 30. Mal findet sowohl die Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, kurz Mela, als auch das Reit- und Hundesportturnier „Pferd und Hund“ in Mühlengeez statt. Erstmals am selben Wochenende. Am dritten Wochenende im September erwartet die Firma Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez, kurz MAZ, tausende Gäste...

