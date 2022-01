Lalendorf : Unfallhelfer nach Zusammenstoß auf der B104 verletzt

Am Morgen stießen in Lalendorf mehrere Fahrzeuge zusammen.

Lalendorf | Am Dienstagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr Lalendorf zu einem Verkehrsunfall auf der B104 ausrücken. In Lalendorf auf Höhe der Tankstelle stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden eine Person verletzt. Ein anderer Autofahrer hielt an, um den Unfallbeteiligten zu helfen. Dabei wurde er von einem weiteren Fahrzeug, dessen Fahrer die Unfallst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.