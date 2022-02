Ärztemangel Landkreis Rostock : Mediziner-Organisation will Studierende als Landärzte gewinnen

Mit unterschiedlichen Förderprogrammen sollen junge Doktoren aufs Land gelockt werden.

Landkreis Rostock | Seit Anfang Januar gibt es einen neuen Facharzt in Bützow. Dr. Christoph Zerrenner eröffnete eine urologische Praxis. Damit ist er nicht der erste Facharzt in der Stadt. Es gibt bereits einen Augenarzt, einen Frauenarzt und eine Hals-Nasen-Ohren-Praxis. Dr. Christoph Zerrenner sagt: „Mit meiner Praxis möchte ich in Bützow eine Lücke schließen.“ Für...

