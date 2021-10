Weststadt Güstrow : Im kommenden Jahr wird der Bärstammweg ausgebaut

Die holprige Fahrbahn soll saniert werden und Ablaufrinnen für das Wasser erhalten. Auch neue Leitungen werden verlegt.

Güstrow | Holprig ist die Fahrbahn, an vielen Stellen sind Pfützen zu sehen. Kein Wunder: Die Straße Bärstammweg in Güstrows Weststadt weist unterschiedliche Oberflächen auf. Es gibt zwar Wassereinläufe, aber keinen Gossen. Solche Ablaufrinnen an den Bordsteinen sollen im nächsten Jahr eingebaut werden. Und nicht nur das: Zugleich sollen die Stadtwerke die L...

