Spenden für Flutopfer : 1172 Euro kamen beim Benefizkonzert in Güstrow zusammen

Mezzosopranistin Lydia Krüger sang in der Pfarrkirche auch verschiedene Arien. Dort wird es im September ein weiteres Konzert zugunsten der Flutopfer geben.

Güstrow | Lang hielt der Applaus an, nachdem am Mittwochmittag die letzten Töne des Benefizkonzertes in der Güstrower Pfarrkirche verklungen waren. Die 31-Jährige Lydia Krüger, ausgebildete Mezzosopranistin, wurde bei verschiedenen Arien und geistlichen Liedern von Natalia Gamper auf dem Klavier und von Angelika Ohse auf der Orgel begleitet. Auch interessant...

