Flugschule der Lufthansa : Pilotenausbildung in Laage sieht sich wieder im Aufwind

Mitten in der wirtschaftlich angespannten Lage gibt es auch gute Nachrichten: Die Flugschule Lufthansa in Laage sieht ab 2022 wieder Perspektiven für den zivilen Flugverkehr und damit für den eigenen Standort.

Laage | Es ist Entspannung in Sicht: An der Flugschule der Lufthansa Gruppe in Laage wird sich der Unterrichtsbetrieb wieder normal einpendeln. Da ist sich der Leiter der Akademie, Matthias Lehmann, sicher: Trotz der aktuellen Coronalage werden mittelfristig wieder Piloten für die zivile Luftfahrt gebraucht. Ein Teil der 25 Mitarbeiter der European Flight ...

