Kontaktverfolgung via QR-Codes : Luca-App jetzt im Landkreis Rostock verfügbar

Landrat Sebastian Constien ruft Wirtschaft und Bürger zum Mitmachen auf.

Güstrow | Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen können jetzt an dem Check-In-System und der Kontaktverfolgung im Landkreis Rostock teilnehmen: Die Luca-App zur Kontaktverfolgung ist im Landkreis Rostock verfügbar. Lösung für Offline-Nutzung noch offen Das Gesundheitsamt ist in die Datenübermittlung eingebunden. So sollen Infektionsketten schnell e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.