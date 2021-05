Barlachstadt Güstrow : Luca-Schlüsselanhänger gibt es jetzt auch in Güstrow

Ab sofort bei der Stadt und in der Güstrow-Information erhältlich

Güstrow | Jetzt gibt es die Luca-App-Schlüsselanhänger auch in Güstrow: Bürger, die zu einen Termin ins Bürgerbüro, Standesamt oder in die Bibliothek der Barlachstadt kommen, können ab sofort kostenlos einen solchen Schlüsselanhänger für die Luca-App erhalten. In der Güstrow-Information am Franz-Parr-Platz 10 sind die Anhänger ebenfalls erhältlich, informiert d...

