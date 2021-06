Zum Ausleihen oder Behalten : Neue Bücherbox in Krakow am See ist ein Renner bei Besuchern

Eine kleine rote Box mit grünem Dach steht seit Kurzem hinter der kleinen Brücke in der Goetheallee in Krakow am See. Anwohner Lothar Fetzer hat die Box gestaltet und aufgestellt. Bei den Krakowern kommt sie gut an.

Krakow am See | Eine kleine rote Box mit grünem Dach steht seit Kurzem hinter der kleinen Brücke in der Goetheallee in Krakow am See. Ganz im farblichen Stil des kleinen Fischerhäuschens auf dem Grundstück dahinter ist sie gestaltet – und gefüllt ist die mit dutzenden Büchern. Am vergangenen Wochenende hielten einige Spaziergänger an und schauen sich die Bücherbox au...

