Löschwasserteich ist fertig : Groß Lantower Feuerwehr kann in zwei Minuten Löschwasser tanken

Nach der Fertigstellung folgt die Abnahme: Damit ist das Projekt in Striesdorf, das zur Gemeinde Dolgen am See gehört, beendet. Der Groß Lantower Wehrführer Detlef Oetken ist erleichtert.

Striesdorf | Endlich ist der neue Löschwasserteich fertig – das meint der Bürgermeister der Gemeinde Dolgen am See, Eckhard Borrmann. Doch der Stoßseufzer kommt auch von der Seite der Freiwilligen Feuerwehr Groß Lantow: Wehrführer Detlef Oetken zeigt sich bei der Abnahme erleichtert. Schnelles Betanken möglich Die Erstbefüllung ist kostenlos und geht aufs Ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.