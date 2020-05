Linstow: Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

von svz.de

Am 12.05.2020 gegen 09:00 Uhr wurde auf der BAB 19, Richtungsfahrbahn Rostock, ein 32 jähriger Deutscher Fahrzeugführer positiv auf Betäubungsmittel getestet. In der Folge wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Kollege musste seinen stehen gelassenen Transporter am Kontrollort übernehmen. Anzeigen wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.